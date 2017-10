El Papa Francisco canonizará el próximo domingo en Roma al escolapio español Faustino Míguez

Verónica Stoberg, cuya curación se atribuye al padre Faustino: "Durante el coma sentí dolor y miedo"

Stoberg ha explicado que durante el coma escuchaba a su marido y a los médicos y que sintió "dolor físico y miedo" y ha afirmado que su cura "no tiene explicación". Así lo ha indicado en rueda de prensa este miércoles 11 de octubre en la Casa General de las Religiosas Calasancias, en Madrid.

"Lo que yo viví fueron como luchas de dolor físico, miedo, inquietud, y recuerdo que en algún momento de desesperanza quería descansar y partir al otro lado, pero siempre sentía la presencia de mi esposo, que me daba la mano", ha relatado.

También sentía, según ha recordado, la presencia de la madre Patricia Olivera. "La sentía rezar y que me ponía algo en el pecho que me quemaba, que me daba una energía fuerte", ha explicado. Cuando despertó del coma, le contaron que lo que sentía en el pecho era una reliquia del padre Faustino que la religiosa le colocaba cuando la visitaba.