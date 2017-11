El nuncio del Papa en España reconoce el papel de la política contra la pobreza pero avisa del "peligro del populismo"

El nuncio del Papa en España, Renzo Fratini, ha asegurado que la política puede hacer "mucho" para combatir la pobreza pero ha indicado que se debe huir de "todo planteamiento ideológico" y ha advertido del "peligro del populismo".

Además, Fratini ha subrayado que una persona solo puede ser santa si está al lado de los pobres. "El santo que no es sensible a los pobres no existe", ha puntualizado, al tiempo que ha remarcado que "amar la pobreza y a los pobres es una cuestión espiritual en la que se reconocen los propios límites".