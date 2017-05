El Pacto educativo cumple 6 meses en el Congreso sin consenso sobre la proporción entre enseñanza pública y concertada

PSOE y Unidos Podemos coinciden en rechazar conciertos con colegios de enseñanza diferenciada

Sin embargo, para Ciudadanos el debate pública-concertada no es tal, sino que está provocado por un sector al que le viene bien llevarlo a la actualidad. "La realidad no es así", ha desmentido a Europa Press la diputada de la formación naranja, Marta Martín, quien ha asegurado que todos los partidos coinciden en que "es de interés público ofertar desde las dos redes" y, quizás, lo que hay que abordar es "el modelo de financiación de los conciertos".

Precisamente esta semana el Tribunal Supremo ha dado la razón a nueve centros andaluces de educación diferenciada, fallando a su favor y reconociendo su derecho a concierto. En la sentencia declara que "no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo" y que la enseñanza mixta "es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de la desigualdad por razón de sexo".

La segregación de alumnos es para el PSOE una de sus prioridades en la negociación del pacto y, aunque ha declarado que desde su formación no se ponen líneas rojas en las negociaciones, también apuntan como tema a tratar si la asignatura de Religión debe ser evaluable o no. "Pero esto no quiere decir que nos vayamos a levantar de la mesa si esto no se negocia", ha insistido el diputado.