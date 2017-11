PSOE pide al Defensor del Pueblo que intervenga para revertir el internamiento de inmigrantes en Archidona

El PSOE ha pedido al Defensor del Pueblo, a través de un escrito, que intervenga para revertir el internamiento de inmigrantes en la cárcel, aún por inaugurar, de Archidona (Málaga), una situación con la que, a su juicio, el Gobierno "está vulnerando toda la legislación en materia de inmigración".

El PSOE entiende que la cárcel de Archidona "no es un lugar legalmente apto" para el internamiento de personas que han cometido una infracción administrativa y no una sanción penal, por lo que, en su opinión, no pueden ser sometidas al tratamiento propio de los centros penitenciarios. Por ello, espera que "de inmediato" se corte la derivación de inmigrantes a instituciones penitenciarias, ya que "no han cometido delitos".