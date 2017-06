El PP tiene previsto registrar en los próximos días en el Congreso una iniciativa con la que persigue reformar el Código Penal, incluyendo nuevas penas para el delito de conducción imprudente y temeraria, con el objetivo de aumentar la protección de ciclistas y peatones.

Una de principales demandas por los actores implicados es la de revisar en el Código Penal el concepto de omisión de socorro, a la que se comprometió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el año pasado y que aún no se ha llevado a cabo. Actualmente, si hay fallecimiento y no hay omisión de socorro, no es delito, ya que, según sentenció el Tribunal Supremo, "no se puede socorrer a un fallecido".