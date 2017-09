La PIINA califica de "parche" el acuerdo de PP y Cs para ampliar el permiso de paternidad a cinco semanas

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PIINA) ha calificado de "parche" la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad acordado por Ciudadanos y el PP en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y demandan una legislación más "seria" y "concreta".

"Hace dos meses no hablaban con nosotras porque decían que no hay presupuesto y ahora ¿sí hay presupuesto? Falta seriedad a la hora de plantear las cosas y hacerlo con una legislación adecuada", añade.

Además, afirma que la medida falta por concretar si estas semanas son obligatorias o no, si son transferibles, o si son continuas. En este sentido, denuncia que la medida de las cuatro semanas actuales "tiene un problema muy grave" al no poder dividir el permiso en dos períodos, algo que la plataforma ha pedido que se cambie a todos los partidos. "Si no se pueden partir, la ampliación no es nada positivo", añade.