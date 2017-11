Once premios Nobel de la Paz participarán este fin de semana en el Vaticano en una cumbre sobre el desarme nuclear

Un total de once premios Nobel de la Paz participarán desde este viernes 10 de noviembre hasta el sábado en un congreso internacional sobre el desarme nuclear, organizado por el departamento del Vaticano que se ocupa de la Promoción del Desarrollo Humano Integral.

"Me viene a la mente una frase del Antiguo Testamento: el hombre es un estúpido, un testarudo que no ve. Es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo. La soberbia, la suficiencia y luego está el dios bolsillo. Muchas decisiones dependen del dinero. Hoy, en Cartagena, comencé visitando una parte pobre de la ciudad. Del otro lado está la parte turística, un lujo, y un lujo sin medidas morales. Pero, ¿los que están allá no se dan cuenta de esto? ¿Los analistas socio-políticos no se dan cuenta? Cuando no se quiere ver, no se ve, se mira solo hacia una parte. Y sobre Corea del Norte: de verdad no entiendo el mundo de la geopolítica, pero creo que allí hay una lucha de intereses que no logro comprender", señaló en aquella ocasión.