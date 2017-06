Ola de calor: 20 consejos que pueden ayudarte a dormir por la noche

Las altas temperaturas que afectan al país no sólo hace que nos sintamos más cansados sino que, en muchos casos, nos impide dormir. Una doctora da 20 consejos caseros para que puedas conciliar el sueño sin que el calor te despierte.

Según informa The Independent , la temperatura óptima para dormir está. Y es que descansar bien es muy importante ya que como afirma la doctora Nerina Ramlakhan, "una buena noche de sueño es importante para procesar la información durante todo el día, así como para reparar y reequilibrar el cuerpo física y mentalmente".

Nuestro país supera los 30 grados durante el día, muy por encima de las condiciones óptimas, y muchos no cuentan con aparatos de aire acondicionado para sofocar el calor. Entonces, ¿qué se puede hacer para alcanzar una buena temperatura y conseguir pegar ojo?



Pues bien, la doctora propone 20 consejos que pueden ayudarte a conciliar el sueño:



1. Mete tu ropa de cama en el congelador durante un par de minutos (poniéndola primero en una bolsa de plástico). Si no tienes mucho espacio en el congelador, conque sólo lo hagas con la funda de almohada es suficiente.



2. Llenar una botella con agua helada y colocar en partes de su cuerpo como en las rodillas, los tobillos, las muñecas, el cuello, la ingle y los codos. También puedes llenar la botella con agua fría, congelarla y llevártela a la cama.



3. Es importante que te hidrates antes de acostarte con una crema aftersun basada en aloe vera . Lo mejor es que la guardes en la nevera para que la sensación sea de frescor al aplicártela.



4. Llena un frasco de colonia vacío con agua helada y ponla junto a la cama, rocíate la cara, la parte posterior del cuello y la parte posterior de las rodillas para refrescarte.



5. Usa pijama de algodón y fina . El algodón de alta calidad es el material ideal para dormir y mantenerse fresco, pues es más transpirable.



6. Asegúrate de que no estás comiendo demasiada proteína pues puedes estar contribuyendo a que tu cuerpo genere más calor.