ONG de España y Portugal exigen respeto a las recomendaciones científicas para evitar el colapso de la sardina

Un conjunto de organizaciones ambientales de Portugal y de España han exigido respeto a las recomendaciones científicas respecto a la sardina ibérica tras la publicación del último informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, ICES en inglés) que aconseja para 2018 capturas cero.

Así, destacan que el plan evitaría perpetuar la sobrepesca y no ir contra el principio de sostenibilidad. A su juicio, no podrá haber una explotación sostenible de recursos sin consejo científico y no se podrán recuperar los stock sin tener en cuenta dicho consejo.