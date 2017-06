Nueva agresión a policías en La Línea cuando impedían un alijo de droga en una playa, según el SUP

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha informado que en la madrugada de este jueves se ha producido una nueva agresión a agentes de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción (Cádiz) cuando impidieron un alijo en la playa del litoral de Levante, junto a la barriada de San Bernardo.

Según ha relatado el SUP, los agentes pudieron ponerse a cubierto en sus vehículos y huir de la zona hostil sin tener que lamentar ninguna lesión de gravedad.

Así, ha afirmado que es "de vergüenza ver como se desprecia a la institución policial, el abandono sistemático al que se ven abocados por parte del Ministerio de Interior que no quiere reconocer la peligrosidad que entraña esta zona para sus agentes".

Finalmente, el SUP ha exigido "de manera urgente" la "creación de una UPR propia para La Línea, un Greco totalmente dedicado a esta ciudad y medios de represión no letales para los agentes de seguridad ciudadana que ponen en peligro sus vidas diariamente, así como de vehículos 4x4 del tipo Land Cruiser para que se lo piensen bien antes de volver a embestir coches policiales".

"Si no se pone solución a esta situación desde el SUP advertimos que pronto le costará la vida a algún agente, y no dudaremos en culpabilizar de ello a los verdaderos responsables que aún teniendo en su mano soluciones para subsanar nuestra precariedad han preferido ignorarnos como a perros", ha concluido.