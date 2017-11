El cardenal de Myanmar Charles Maung Bo recomienda al Papa que no use el término 'rohingya' en su visita de este mes

El cardenal y arzobispo de Yangon (Myanmar), Charles Maung Bo, ha pedido al Papa Francisco que evite utilizar el término 'rohingya' durante su visita al país de este mes. La comunidad rohingya ha huido en masa del estado birmano de Rajine a raíz de la represión lanzada por el Ejército tras un ataque insurgente a finales del mes de agosto.

"Le hemos pedido que se abstenga al menos de utilizar la palabra 'rohingya' porque es muy cuestionada y no aceptable por los militares, ni por el gobierno, ni por la gente de Myanmar", ha precisado desde Yangon.

El cardenal Bo no está seguro de que el Papa vaya a seguir este consejo, pero ha precisado que si finalmente usa el término no es para politizar el asunto sino porque "quiere identificar a este grupo particular que se llama a sí mismo 'rohingya'".