'Mujer, todos somos una', las historias tras los rostros de la violencia de género en el mundo

El reportero Francisco Magallón ha presentado este miércoles el libro 'Mujer, todos somos una' (Ed. San Pablo), un trabajo respaldado por el ACNUR que pone rostro a las distintas formas de violencia contra las mujeres en el mundo gracias, por un lado, a los retratos que ha ido tomando a lo largo de sus viajes y, por otro, a periodistas, escritores, académicos y activistas que han reconstruido sus historias con relatos que acompañan a cada una de las instantáneas.

"No es un libro mío, es el proyecto de todos", ha dicho por eso Magallón, quien ha explicado que la clave está en la posibilidad que brindan los relatos de conocer el contexto de los países en los que viven estas mujeres. Con todo, conforme ha dicho, "no hace falta irse muy lejos para encontrarlas: están en los penosos clubes de carretera que vemos como una parte del paisaje, por ejemplo".

"Yo pedía que fuera un niño. No quería que fuera una niña para que no tuviera que pasar por lo mismo que yo. Al nacer y saber que era niña pensé que algo había hecho yo mal. Sin embargo, cuando me la pusieron en brazos, supe que a esa niña tenía que protegerla de alguna forma, que no podía pasar por lo mismo y no tenía ni idea de cómo hacer, pero encuentras el camino cuando lo buscas", ha explicado.