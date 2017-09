Montserrat descarta que el 1-O posponga presentar la candidatura de Barcelona por la EMA

Responde a Puigdemont que no es más demócrata el que más grita, sino el que cumple la ley

A principios de septiembre el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, se encontraba en el exterior acompañando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras que este lunes no pudo ser porque desembarcaba en Bruselas la candidatura de Milán.

Ha puesto la candidatura unitaria entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento por la EMA en Barcelona como uno de los grandes proyectos que han unido a todas las administraciones: "Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en este ámbito, porque no somos capaces de hablar de todo".

"No admito que Puigdemont me dé lecciones de democracia. Quien más grita no es más demócrata. El más demócrata es el que cumple la ley", ha resaltado.