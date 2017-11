Montse, víctima de agresión sexual: "Nací con una discapacidad, pero no por eso un hombre tiene que violar a una niña"

Fundación ONCE ha presentado este jueves 23 de noviembre el vídeo 'Diferente', realizado por Mabel Lozano, sobre violencia contra las mujeres y discapacidad, una iniciativa con la que se suma a la lucha por la erradicación de esta "lacra" social que afecta a casi una de cada tres mujeres con discapacidad.

"Mi padre nos invitó a todos a un refresco y me dijo que por la noche yo iba a hacer de mamá. Aquella noche me arrebató de la cama, aunque yo luché porque no me sacara. Yo sentía mucho dolor y me decía que como no me callara me iba a pegar", ha relatado Montse.