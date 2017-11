Monago dice que el transporte sanitario es "un caos" y pide a los extremeños que "denuncien" incidencias

EUROPA PRESS

Afirma que habrá Hospital Don Benito-Villanueva porque "no hay disposición de los terrenos" ni "disposición de la Junta"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho este viernes que el nuevo servicio de ambulancias de Extremadura "es un caos sin paliativos" y ha animado a los extremeños a que "levanten la voz" y "denuncien" las incidencias que se están produciendo para que, "si no se cumplen las condiciones del contrato, se tomen medidas".

Según Monago, la puesta en marcha de la nueva concesión el 1 de noviembre ha generado "un lío monumental" con "cientos de pacientes afectados" por retrasos y ambulancias que han empezado a circular "con menos papeles que una liebre".

En declaraciones a los medios en Don Benito con motivo de una reunión los 'populares' de esta localidad pacense, el dirigente del PP extremeño se ha referido a pacientes que "tenían que recibir" radioterapia o quimioterapia o tratamientos diálisis y "que no han podido realizarse".

Según el dirigente del PP "hay muchísimas incidencias" y "con pruebas gráficas" en redes sociales, que "están que arden con este tema", ha apuntado. Además, ha dicho que la Guardia Civil "ha estado denunciando a ambulancias porque no llevan los papeles, porque no tienen la ITV".

Para Monago, "esto es muy grave", también por el efecto que estas "incidencias" provoca "en la gestión" de los servicios sanitarios, y ha recordado que se trata de una concesión administrativa que supone el "mayor contrato de la historia de Extremadura de esta legislatura", el cual, ha recordado, se ha llevado una empresa de Sevilla.

"A pesar de que el presidente de la Junta dijo que iba a hacer una operación salvamento de la empresa extremeña para que no vinieran los de fuera a quedarse con concesiones, con servicios, con adjudicaciones, que podían hacer los extremeños", ha añadido al respecto.

Según Monago, el servicio que empezó a prestar este pasado 1 de noviembre Ambulancias Tenorio "es un escándalo". En este sentido, también ha dicho que hay ambulancias con "rótulos de otras comunidades autónomas" circulando en Extremadura y "ambulancias que no son nuevas cuando dijeron que todas las ambulancias iban a ser nuevas".

Con todo ello, el líder del PP ha criticado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "miente" sobre este asunto cuando "dice que ha habido escasa incidencia". "Miente como lleva toda la legislatura mintiendo a los extremeños", ha apostillado.

Monago ha dicho que "hasta la propia empresa" adjudicataria "desmiente al consejero" cuando Vergeles, ha dicho, "salió el otro día diciendo que iba la cosa normal y luego se disculpaban los responsables de la empresa por las incidencias que estaba habiendo".

El líder del PP regional también ha señalado que la "operación salvamento de la empresa extremeña del señor Fernández Vara" ha hecho que "de aquí a Navidad, siete empresas extremeñas que prestaban el servicio de ambulancia desde hacía 30 años entren en concurso y vayan a la quiebra".

Según Monago, con la nueva adjudicación del servicio de transporte sanitario, "a 900 trabajadores se le van a cambiar las condiciones de trabajo, 33 no van a seguir prestando sus servicios de ambulancia" y hay "82 ambulancias menos" en la comunidad autónoma.

Por todo ello, el líder del PP regional ha dicho que no va a pedir al consejero que "se vaya", aunque ha considerado que "ya se tenía que haber ido hace mucho", pero ha pedido a los extremeños "que levanten la voz de lo que está pasando" porque a su juicio "no hay derecho que un concurso que no es menor, de 122 millones de euros empiece a funcionar en Extremadura en estas condiciones".

"Y esto no es que se ha caído el sistema informático como ha querido decir alguna representación sindical; aquí se ha caído todo el servicio entero porque esto no está bien planificado", ha recalcado.

Monago espera que los extremeños "levanten la voz" y que "los tribunales hablen de este tema". Y ha reclamado que, "si no se cumplen las condiciones del contrato se tomen medidas" y "no se lave la imagen, que es lo que ha hecho el consejero hoy", ha dicho el líder del PP, quien ha subrayado que los responsables de la Junta son "los primeros que tienen que velar por la inspección de esta concesión".

HOSPITAL DE DON BENITO

Por otro lado, José Antonio Monago ha afirmado que "no va a haber hospital en Don Benito-Villanueva", porque el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "ha reconocido" en sede parlamentaria que "no se tiene la disposición de los terrenos" y, además, ha dicho el líder del PP regional, "no hay voluntad de hacer un hospital".

Según Monago, "prueba de ello" es que en los presupuestos autonómicos del primer ejercicio en esta legislatura "hubo una partida habilitada para la ejecución del hospital" de la que "se ejecutó cero euros" y en los segundos presupuestos que el Ejecutivo regional acordó con los 'populares' hubo también "una partida económica para este hospital de la que se ejecutaron cero euros".

"Y en este tercer ejercicio presupuestario no sabemos cuál es la partida porque todavía no hay borrador de presupuestos", ha dicho Monago, quien no obstante ha apuntado que "pongan lo que pongan, si no se tiene la disposición, la ejecución va a ser cero euros".

Por ello, el presidente del PP extremeño ha dicho que "tienen que saber" los vecinos de Don Benito, Villanueva de la Serena y todo el área de influencia de "este hipotético futuro hospital", que suman "en torno a 150.000 extremeños", que "no va a haber hospital porque no hay disposición de los terrenos y porque no hay disposición de la Junta" para hacerlo.

Así, Monago ha dicho que a los 'populares' les "parece muy importante los palacios de congresos" pero "el palacio de congresos que hay que cuidar es la salud de los extremeños". Además, ha subrayado que "cuando se compromete uno a hacer algo, hay que hacerlo".

DATOS DE PARO

Por otra parte, Monago se ha referido a los datos de paro en la región, donde ha subido la cifra del desempleo en el mes de octubre y ha dicho que la evolución de empelo en Extremadura es manifiestamente mejorable desde que e empezó esta legislatura y ha lamentado que la región "no converge" con la media nacional .

Según ha señalado, Extremadura "crece muy por debajo de la media nacional" a pesar de que los datos del conjunto del país son muy positivos y se han creado en el último año medio millón de puestos de trabajo en toda España, acercándose a la cifra de 20 millones de empleos en el conjunto del país", que era "uno de los objetivos que se marcó el Gobierno central", ha recordado.

En este contexto, Monago ha lamentado que Extremadura "cada día está peor" porque "se aleja de la media" de las comunidades autónomas. "Es la comunidad autónoma que menos crece en España, ha recalcado el líder del PP quien ha resaltado además que la región "está en el furgón de cabeza del desempleo en España".

Por otra parte, Monago ha criticado que "a día 3 de noviembre" los grupos parlamentarios no tienen borrador de presupuestos cuando en los dos primeros ejercicios a estas alturas "ya estaba todo hablado y más que hablado".

En este sentido, ha dicho que imagina que "ahora lo habrá" puesto que "Vara tiene más tiempo porque ha nombrado a una ayudante" y "se ha quitado las competencias de Juventud y Deporte". "Ahora tendrá más tiempo para otras cosas; aparte de salvar España, tendrá tiempo para Extremadura un poquito más, pero no hay borrador de presupuestos", ha apostillado.