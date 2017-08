La Mezquita de la M-30 niega que sean "lugares de instrucción" y propone controlar el discurso de imanes

El imán del Centro Cultural Islámico de Madrid, o Mezquita de la M-30, Hussam Khoja, ha negado que las mezquitas sean "lugares de instrucción", en su oración de este viernes 25 de agosto ante cientos de musulmanes, en la que han rezado por las víctimas de los atentados perpetrados por el Daesh la pasada semana en Barcelona y Cambrils. El portavoz de la mezquita ha propuesto que un comité controle en cada centro de culto islámico el discurso de su imán y ha pedido a la sociedad española "que no tenga miedo" de ellos.

Así, ha indicado que los musulmanes "no tienen nada que ver" con los terroristas que "si bien llevan nombres musulmanes, no lo son porque no saben nada de clemencia y misericordia", cualidades que son, según ha puntualizado, "el estandarte del Islam". Por ello, ha pedido a la sociedad española que no culpe a todos los musulmanes de estos atentados.