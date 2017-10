Méndez de Vigo se opone a quitar competencias educativas de las CCAA, pero insiste en reforzar inspección y evaluación

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que no es partidario de alterar la competencia educativa de las comunidades autónomas. Asimismo, ha subrayado que la futura ley educativa como consecuencia del pacto educativo tiene que ser "flexible" con la realidad distinta de las autonomías, pero ha insistido en que se refuercen las funciones de la Inspección.

Así lo ha subrayado el titular de Educación durante su comparecencia en la Comisión de Educación, donde ha acudido a petición propia para cerrar la ronda de comparecencias para el Pacto Social y Político por la Educación. "No es necesario hacer tabla rasa y construir un sistema partiendo de cero. Hay que preservar lo que funciona", ha aseverado.

También ha reiterado que no es partidario de quitar competencias a las comunidades en materia de enseñanza y ha indicado que hay diferencias "recurrentes" como los 40 puntos en PISA entre una comunidad y otra, que se corresponde con más de un curso académico de diferencia, pero ha advertido de que no está a favor de un cambio competencial porque, a su juicio, "el problema no tiene que ver con más o menos centralidad o más o menos competencias, sino con cómo se ejerce estas competencias" por las comunidades autónomas.