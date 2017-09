Méndez de Vigo cree que el "adoctrinamiento" en colegios de Cataluña que denuncia Cs debe tratarse en el Pacto educativo

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que el "adoctrinamiento" sobre independentismo en las escuelas de Cataluña, denunciado por Ciudadanos en el Pleno del Congreso, debe debatirse en el seno de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación.

Así ha respondido el titular de Educación en la Sesión de Control al Gobierno al diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta que le ha acusado de no actuar a través de la Alta Inspección sobre el "uso" que los independentistas catalanes hacen de las escuelas públicas, donde "exhiben simbología partidaria e ideológica". "Un centro educativo es sagrado", ha apostillado.

Méndez de Vigo ha defendido que la función de los docentes es la enseñanza y no el adoctrinamiento y ha pedido al diputado de la formación naranja que no arroje "sombras de dudas" sobre este colectivo y ha defendido que este asunto debe tratarse en la Subcomisión parlamentaria para el Pacto junto a "otros temas".

"No me hable de pacto educativo porque no tiene nada que ver", ha exigido Girauta al ministro, al que ha insistido en su responsabilidad al frente de la Alta Inspección también para frenar la colaboración de los directores de los centros educativos catalanes en el referéndum. "El Constitucional, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia catalán les ha advertido de que incurrirán en varios delitos", le ha recordado.