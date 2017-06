Medio millar de personas han secundado este domingo la VII Marcha por la vida organizada por Derecho a Vivir, que ha reclamado al Gobierno en las calles de Madrid un cambio legislativo para ofrecer a aquellas mujeres que quieran abortar una ecografía "con las características" del hijo que está gestando y "puedan escuchar el latido del corazón del feto".

"Queremos que no se decida por la mujer, y no se trata de coaccionarla. Coaccionar es girar la pantalla del ecógrafo y bajar el volumen del sonido para que no escuche los latidos de su hijo, en un momento en el que la mujer se encuentra tan vulnerable que aceptará cualquier información, aunque no sea ni completa ni veraz", ha defendido Gádor Joya.