Médicos y pacientes piden aumentar la concienciación sobre psoriasis porque los enfermos siguen estando estigmatizados

Médicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid y representantes de la asociación Acción Psoriasis han destacado este miércoles la necesidad de aumentar la concienciación sobre esta enfermedad debido a que los enfermos, en pleno siglo XXI, siguen estando estigmatizados y, por tanto, discriminados a nivel social y laboral.

"Cualquier persona se puede poner en la piel de un enfermo. Por la mañana se levanta con el cuerpo seco y dejando toda la cama llena de escamas. Posteriormente se tiene que hidratar la piel pero cuando sale a la calle empieza a descamarse sobre su traje, llegando al trabajo mostrando esas escamas en su vestimenta. También, según la profesión que tenga, le verá todo el mundo y cuando vaya a un restaurante el camarero le mirará su psoriasis y puede ser que no quiera cogerle el dinero de la mano. Además, si por la noche se va a tomar una copa no tiene el mismo éxito que puede tener el resto de la gente en sus relaciones sociales", ha comentado a Europa Press el director de Acción Psoriasis, Santiago Alonso.

Todas estas situaciones, prosigue, se producen por el hecho de que estos pacientes tienen una "tarjeta de presentación diferente", es decir, un aspecto distinto que, a pesar de que no es contagioso, puede causar un cierto rechazo. Por ello, Alonso ha comentado que hasta que no haya un cambio en la mentalidad de la población y se deje de ver primero la estética de una persona, estos pacientes seguirán sintiéndose discriminados.

De la misma opinión se ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el jefe de servicio de Dermatología del Hospital La Paz, Pedro Herranz, quien ha recordado que la psoriasis no es sólo la piel, sino que es una enfermedad afecta a "todos" los ámbitos de la vida (laboral, social y sexual) y que necesita ser explicada para que la sociedad se acerque a los pacientes.

"Se necesita mucha información y formar a la gente de lo que tiene enfrente y que se de cuenta de que ese paciente al que no se están acercando está sufriendo porque su enfermedad, aunque es crónica y no se cura, se consigue controlar pefectamente y no tiene ningún carácter infeccioso, ni ninguna implicación negativa para su entorno", ha recalcado el doctor Herranz.