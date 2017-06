Médicos y enfermeros acercan posturas con la prescripción enfermera y comenzarán a trabajar de forma "inmediata"

El Foro de las Profesiones Sanitarias, reunido este jueves con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha llegado a un principio de acuerdo de entendimiento en temas como la prescripción enfermera, comprometiéndose a trabajar de forma conjunta para solventar las diferencias de forma "inmediata".

En este sentido, el presidente de los enfermeros ha asegurado que el colectivo "nunca" ha querido entrometerse en la profesión médica, si bien ha reconocido que la redacción del Real Decreto que regulaba la prescripción enfermera no les generaba la "suficiente confianza". Un problema que, según ha lamentado, a lo mejor no hubiera ocurrido si el anterior ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, hubiera convocado al foro como lo ha hecho Montserrat.

"Si Alonso nos hubiera llamado a las partes, lo mismo que lo ha hecho esta ministra, no había pasado nada de lo que ha pasado, porque nuestra voluntad era esa. De hecho, a los pocos días del decreto nosotros le facilitamos al ministro Alonso una redacción en los términos que queremos que se haga ahora, pero ya nos dijo que no podía dar marcha atrás. A nosotros no nos importa explicar que la enfermera no quiere ejercer de médico y respeta profundamente las competencias médicas, hemos dicho que se pusiera con la mayor claridad posible para que genere confianza y no haya ninguna duda", ha sentenciado.