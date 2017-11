Foro de Médicos de AP exige a Sanidad que el RD de Troncalidad garantice que la formación de médicos sea en AP

En julio del año 2015 se aprobó el Real Decreto de Troncalidad 639/2014, si bien en 2016 el Tribunal Supremo lo anuló al considerar insuficiente la Memoria del Análisis de Impacto Normativo respecto al impacto económico y presupuestario que la reforma conllevaría. En este punto, las organizaciones que conforman el Foro han denunciado que la última redacción del decreto, antes de ser derogado, era "poco explícita" y daba cabida a "toda hetereogeneidad de opiniones".

El Foro de Médicos de Atención Primaria se ha reunido este martes con el objetivo de exigir a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que el Real Decreto de Troncalidad garantice que el entorno formativo de la especialidad de Medicina de Familia se lleve a cabo en el ámbito de la Atención Primaria (AP) y no en hospitales.

"Se puede acabar un tronco y un médico de Familia no ha pasado por un centro de salud. Por eso, es importante no dejar pasar este momento antes de que se apruebe el real decreto porque sino la Atención Primaria en España va a sufrir un duro quebranto", ha apostillado el presidente de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro, al tiempo que ha lamentado que esta especialidad sea la "cenicienta del sistema sanitario" por los recortes "indiscriminados" que ha sufrido en los últimos años.

De hecho, según ha comentado el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Salvador Tranche, el real decreto establecía en España 102 unidades docentes de formación en AP, favoreciendo que cada una tuviera un itinerario diferente. Además, desaparecía la AP como ámbito de formación y no se definían bien las especialidades troncales ni los entornos formativos.

"El sistema formativo está cambiando a nivel mundial. Al médico ahora mismo no se les enseña conocimientos teóricos, sino que se le entrena. No se puede entrar a un jugador de baloncesto que sería un médico de AP en un campo de fútbol que sería el médico de hospital", ha avisado la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Concepción Sánchez Pin, para lamentar que los futuros médicos españoles de medicina de familia van a pasar a ser jugadores de fútbol y no de baloncesto.