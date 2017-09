Los concejales madrileños Mato y Mayer dicen que han podido demostrar que en Mutua Madrid Open todo era legal

Los concejales delegados de Economía y Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, respectivamente, han afirmado este lunes que "han podido demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad" ante el juez y los abogados durante su declaración esta mañana como querellados por supuestas irregularidades en la denuncia formulada contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open.

La edil ha comentado que el Fiscal no ha hecho preguntas y que ella ha explicado que el precio de los contratos a los despachos encargados a la auditoría de los convenios del Open de Tenis ascendieron a 24.000 y 26.000 euros.

Por su parte, Sánchez Mato ha señalado que tras hablar con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han contestado a las acusaciones populares, "algo que no es habitual en este tipo de querellas políticas, querellas de humo". "Y hemos contestado a todas las preguntas. También hemos dado cumplida explicación a cualquier duda que su señoría haya podido tener", ha añadido.

El concejal ha indicado que en su caso la magistrada no le ha hecho preguntas y ha confirmado que finalmente no se han aparecido los abogados de Transparencia y Justicia, que en principio se había personado en el caso como acusación popular, quedando sólo el Grupo Municipal del PP como acusación particular.