Mata a su esposa para quedarse con su dinero y poder huir con una stripper

Según informa Mirror , en noviembre de 2014, Kinney hizo unaque fue grabada por las autoridades: “Quiero que estés conmigo todas las noches. No quiero a nadie ni a nada. Cariño, te amo más que a nada en este mundo.", le dijo Kinney a la mujer que adoraba. Pero resultó que esa mujer no era su esposa, sino una bailarina de striptease llamada Reva. Ella se encontraba enpor cargos menores de conducción. Kinney le había prometido a Reva que cuando saliera de la prisión, Erin ya no estaría "".