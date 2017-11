Manuela Velasco denuncia una agresión, insultos y amenazas de taxistas durante la huelga

En un mensaje en el que asegura ser una usuaria habitual del servicio de taxi , la actriz ha explicado que “cuando un compañero del servicio de transportes de la productora con la que estoy trabajando en televisión y que lleva con nosotros más de 4 años, me ha dejado en casa después de trabajar, un grupo de taxistas nos ha agredido físicamente al coche y verbalmente a nosotros, sin preguntar primero”.

Además, también ha comentado que ha recibido diferentes insultos tales como “ come pollas ” o amenazas del tipo “ya nos vamos a encargar de que nadie te vea en la tele”. Y no sólo eso, si no que tal y como relata también “han golpeado el coche de mi compañero y nos han triado huevos y objetivos”.