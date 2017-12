Mandan aguardar su turno en urgencias a una madre cuyo bebé no respiraba

Una recepcionista de urgencias de un hospital británico mandó “esperar su turno” a una madre cuyo bebé no respiraba. La mujer, que no daba crédito, cogió rápidamente al niño y buscó a una doctora, que pudo salvarle la vida.

Daveanah Cowie ha tachado de irresponsable al Hospital Derby Royal debido a que su recepcionista no fue capaz de medir el grado de gravedad de su bebé de siete semanas y a que les mandó esperar en una situación así.

La madre hizo caso omiso a las indicaciones de la empleada y buscó a una doctora , que trató al niño y lo llevó a una máquina de soporte vital. La mujer, de 21 años y natural de Alvaston , en Reino Unido , ha dicho que su hijo “podría haber muerto” si no hubiera actuado rápidamente.

Daveanah llevó a su bebé a urgencias tras comprobar que no respiraba.

“No me lo podía creer. Mi bebé no respiraba y me mandó esperar”, ha añadido.