Prohibido aparcar en Madrid por contaminación

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación, que implica la prohibición de aparcar en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes. Junto a esta medida se mantiene la limitación a 70 km/h como velocidad máxima en la M-30 y en los accesos dentro de la M-40, en ambos sentidos, según ha informado Emergencias Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

De este modo, los no residentes no pueden aparcar en la zona SER en el horario de este servicio, es decir, de 9 a 21 horas. Durante todo el día, las aplicaciones y los parquímetros informan en sus pantallas de la prohibición de aparcar en la zona SER y no se expenden tiques.