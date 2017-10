Madrid mantiene la prohibición de aparcar en la zona SER a los no residentes

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá este sábado la activación del escenario 2 del protocolo anticontaminación que implica la prohibición de aparcar en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes en horario de 9 a 15 horas.

Al ser sábado, la restricción de aparcamiento para no residentes se aplicará desde las 9 a las 15 horas . Con ello, los parquímetros no expenderán tiques durante el horario del SER e informarán en sus pantallas de la prohibición de aparcar a los no residentes.