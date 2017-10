Madrid acogerá una 'invasión zombie' este viernes, un real game donde Metro será una 'zona segura'

El 'apocalipsis zombie' se apoderará de la capital madrileña este viernes gracias al evento 'Survival Zombie', un 'real game' que mezclará la yincana, el teatro interactivo y el 'pilla-pilla' durante más de 7 horas, y en el que los participantes tendrán que resolver numerosos retos para escapar de los actores convertidos en zombies.

El responsable ha explicado que han desarrollado 10 tramas diferentes para que los jugadores puedan disfrutar de su propia aventura y nunca se le acaben las opciones. Además, como novedad con respecto a otras ediciones, en este año no habrá escena intermedia ni final, y los zombies no tendrán la oportunidad de eliminar a los participantes, pero sí de 'herir' para mermar las capacidades de cada jugador y "no ponerlo nada fácil para llegar a la final". Cada 'herida' supondrá penalizaciones de tiempo en el cómputo final.