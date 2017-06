La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una Proposición de Ley impulsada por PSOE, Podemos y Ciudadanos por la que se constituye el Consejo de la Juventud, un organismo que se extinguió en 2010 por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público.

El PP se ha abstenido en la votación con el argumento de que no están por la labor de "mantener modelos fracasados del Consejo de la Juventud", según ha señalado la diputada popular Ana Pérez Baos, quien ha defendido un Consejo de la Juventud "plural, participativo, donde quepan todas las asociaciones, donde todos los recursos estén destinados a las actividades de los jóvenes", frente al "modelo que quiere imponer el Partido Socialista", para "colocar" a los cargos de Juventudes Socialistas, como el Instituto Andaluz de la Juventud.

"Nosotros creemos en el Consejo de la Juventud y hemos defendido que se cree, pero no creemos en este sistema fracasado", ha insistido la diputada popular.

La diputada del PSOE Mónica Carazo ha hecho hincapié en la necesidad de esta ley para que el Consejo de la Juventud no esté "controlado" por el Gobierno regional, porque "la participación de los jóvenes no tiene que estar tutelada por nadie".

"Hoy ya no les vamos a pedir que voten a favor, no hace falta. Es más, les diría que no manchen esa impecable trayectoria del PP de oponerse constantemente al Consejo de la Juventud. Hoy ya solo les pedimos que cuando esta ley sea aprobada pongan en marcha de verdad el Consejo de la Juventud", ha agregado.