Madrid-Afem niega que Lista de Espera Quirúrgica se haya reducido y acusa a la Comunidad de analizar periodos favorables

La Asociación de Facultativos de Madrid (Afem) ha negado que la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) se haya reducido en un 30 por ciento en un año, como asegura la Consejería de Sanidad en el informe de resultados del Plan Integral de Mejora de las Listas de Espera quirúrgica, de consultas y pruebas diagnósticas del Servicio Madrileño de Salud 2016-2019, y le ha acusado de haber elegido un "periodo favorable" para "desvirtuar" los datos.

"No es lícito escoger un periodo que perjudique o beneficie los resultados. Por ejemplo, no es valorable escoger el periodo de verano en el que sabemos va a haber distorsiones pero tampoco lo es si tomamos un periodo que vemos que puede ser favorable a ciertos intereses", ha explicado la asociación en un comunicado.

En este sentido, Afem ha añadido que el resto de los datos no muestran diferencias en todo el periodo. "No baja el número de pacientes en ninguna de las listas, no bajan las esperas medias de los pacientes que rechazaron derivación, ni el número de los que esperan ilegalmente más de 360 días. Es decir, un resultado muy pobre para un periodo elegido por aparentes bondades", ha señalado.