Más de 900 marcas presentan en MOMAD sus colecciones de Moda y Complementos para la Primavera-Verano 2018

MOMAD Metrópolis, Salón Internacional de Moda, organizado por IFEMA, celebra su cuarta edición este fin de semana en Feria de Madrid, donde reunirá a 900 marcas que darán a conocer sus colecciones para la Primavera-Verano 2018 de Confección Femenina, Masculina, Moda Joven y Urbana, Fiesta, Ceremonia y Complementos, así como propuestas de Moda-Pronta para el Otoño-Invierno 2017/18.

Entre las marcas que estarán presentes en la próxima convocatoria, figuran grandes nombres del mercado nacional e internacional, como Laurel Escada Sport, E. Ferri, El Caballo, The Code, By Morgana Italy, Riverside, The Extreme Collection, M. de Miguel, Escorpión, Oky, Javier Simorra, Vilagallo, Alchera, Lola Lunares, Grand Soir, Sonia Peña, Carla Ruiz, Ada Gatti, Almatrichi, Molly Bracken, Orfeo, Best Mountain, Arena Negra, Lois Jeans, Maracuja, Bahiana, Alba Conde, By Handel, Fashion New York, NKN Nekane, Matilde Cano, María Coca, Tiffosi, Dinamic Moda, Albert S. Lasry, Lola Casademunt, Canadian Peak, Riverside y, Vittorio y Lucchino Denim, entre otras.