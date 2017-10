El grupo de actores ciegos 'La Luciérnaga' ofrecerá una representación benéfica de 'Caricias' este viernes en Madrid

La compañía de teatro 'La Luciérnaga', compuesta por actores y actrices ciegos y con discapacidad visual grave y apoyada por la ONCE, ofrecerá, el próximo viernes 27 de octubre en el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE, en Madrid, una representación benéfica de su último montaje, 'Caricias', según ha informado la organización.

'Caricias' es una adaptación de la obra teatral del dramaturgo catalán Sergi Belbel y está compuesta de varios cuadros o escenas, cada uno con tan sólo una pareja de actores, basada en la obra de teatro 'La ronda' de Arthur Schintzler. Además, se trata del primer montaje que 'La Luciérnaga' representa bajo la dirección de Agustín Sasián, y fue presentado en Madrid el pasado mes de febrero y en la XVI Bienal de Teatro ONCE, que se celebró en Galicia entre el 30 de marzo y el 2 de abril.

Por otro lado, según ONCE, la recaudación obtenida en esta función irá destinada íntegramente a proyectos de investigación de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS) y la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG).