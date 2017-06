Defiende que la solución a esta lacra "no es sólo la denuncia"

El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha propuesto durante su comparecencia este martes 20 de junio en el Senado la creación de unas Unidades de Salud y Género que detecten, a través de un "privado universal", los casos de violencia de género y canalicen una respuesta por las vías de la salud y lo social, "no sólo pensando en que el parte de lesiones vaya al juzgado".

En este sentido, ha añadido que si no está el sistema "preparado" no se va a detectar el problema, ya que "no sólo" hay que mandar a la mujer agredida al juzgado con un parte de lesiones.