Respondiendo a un pleito que aspira a denegar el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, David Wolf, Procurador General Adjunto de Utah, sostiene que negarse el hecho deno es una violación de derechos."En pocas palabras, casarse con un ordenador portátil no son derechos protegidos por la Constitución", dice Wolf en su moción para desestimar el caso, informa HuffPost Los demandantes Chris Sevier, John Gunter Jr y Whitney Kohl demandaron el año pasado al Estado de Utah, argumentando: "Si los individuos que se auto-identifican como homosexuales reciben un debido proceso legal y los mismos derechos de protección para casarse legalmente, gozan de los mismos derechos otorgados por la Enmienda 14 ".Con estos derechos reivindicados, los demandantes dicen quecomo les parezca. En su queja, Sevier es descrito como "un maquinista, una persona que desea casarse con un objeto" y Gunter y Kohl son descritos como polígamos que quieren casarse con múltiples personas.Se trata de avanzar una línea de argumentación separada, posiblemente contradictoria, para demostrar que su principal argumento -para deshacer elentre personas del mismo sexo- es el único resultado lógico.Los demandantes tratan de sugerir que permitir las uniones de personas del mismo sexo permite a cualquiera casarse con cualquier cosa, como una forma de hacer que las uniones entre personas del mismo sexo sean socialmente insostenibles."El objetivo real de los demandantes, por lo tanto, no es obtener licencias matrimoniales para los sindicatos que ellos mismos ven como ilegales e inconcebibles, sino más bien un deseo de restringir el derecho de los homosexuales al matrimonio", afirma Wolf en su declaración.Sin embargo, Wolf prescinde de la afirmación de Sevier de que denegar una licencia para casarse con su portátil en Utah equivale a unabasada en su preferencia sexual por las máquinas. Un ordenador portátil no es legalmente capaz de entrar en un matrimonio porque no puede consentir, como lo requiere la ley, argumenta Wolf.Y aunque el portátil pudiera consentir casarse, "a menos que la computadora de Sevier haya alcanzado la, es demasiado joven para casarse bajo la ley de Utah", afirma Wolf.Sevier había presentado además demandas similares en otros estados y debido a esas solicitudes se le ha prohibido practicar la abogacía en el Estado de Tennessee.