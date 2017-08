Juana Rivas: "No voy a la cárcel. Me voy a casa con mis niños"

Juana Rivas ha sido detenida por la Policía Nacional, según ordenó el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que dictó la detención y presentación en sede judicial el pasado 8 de agosto, después de no que no acudiera a la citación prevista en el marco de las diligencias penales que la investigan por una posible sustracción de menores.

La granadina, vecina de Maracena tampoco acudió este pasado lunes a la citación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores, de once y tres años , solicitadas por el padre, Francesco Arcuri, residente en Italia.

En este momento, Rivas "ha valorado que tenía que venir", pues "sería iluso" pensar que Juana no se ha enterado por ningún medio de que el juez había decretado orden de detención, ha explicado la directora del Centro Municipal de Igualdad de Maracena.

Asimismo, ha dicho que madre de Maracena tiene el "gran encargo" de su hijo de once años, que quiere "ser escuchado", siendo ese el "mensaje" que va a trasladar este martes, con documentación sobre el caso, al tribunal. "Juana no es una prófuga y no va a huir de la justicia", ha concluido Granados.