Jóvenes con síndrome de Down trabajarán formando en el uso de desfibriladores y técnicas de reanimación

Down España y B+Safe han lanzado 'Doc-Down', un programa de inclusión laboral en el ámbito de la cardioprotección que, por primera vez en España, ha permitido que jóvenes con síndrome de Down formen a otras personas con y sin discapacidad en el uso de los desfibriladores y la aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Otro de los beneficios derivados del proyecto 'Doc-Down' es que las asociaciones federadas a Down España podrán instalar desfibriladores en sus centros sin coste alguno y con mantenimiento gratuito, que pasarán de esta forma a ser lugares cardioprotegidos.

Por su parte, el presidente de Down España, José Fabián Cámara, ha recordado que la mitad de la población con síndrome de Down es vulnerable a problemas cardiacos debido a que nacen con cardiopatías congénitas. "Es muy estimulante que personas que precisamente tienen este tipo de afecciones de corazón, se conviertan en prescriptores del cuidado cardiaco", ha apostillado.

Asimismo, el director general de B+Safe, Nuño Azcona, ha valorado muy positivamente el acuerdo con Down España y la incorporación inclusiva a la cardioprotección. "Con la integración de personas síndrome de Down a las formaciones RCP y el uso de desfibriladores no solo se da un apoyo importante a su inclusión laboral a través de 'Doc-Down', sino que se refuerza la cardioprotección de toda la sociedad y evidenciamos el mensaje de que todos podemos usarlo y que salvar vidas es muy fácil", ha recalcado.