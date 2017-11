Javier, joven educado en Aldea SOS: "Hay más familias vulnerables de las que se piensa. Hay que trabajar a pie de calle"

Javier Saiz Lapeña, un joven que actualmente cursa la carrera de Derecho en Granada con el objetivo de aprobar una oposición en el futuro, ingresó junto a su hermano en la Aldea de Cuenca de Aldeas Infantiles SOS cuando tenía diez años, porque su situación familiar "no era la adecuada".

Javier estuvo en la Aldea SOS hasta los dieciséis años, cuando pasó a otro programa de Aldeas Infantiles, la residencia de jóvenes. "Te ayudan a adquirir una mayor autonomía para que cuando salgas, con 18 años, ser más responsable. Te asesoran y te ayudan, me vino muy bien porque yo estaba en una etapa de desconcierto y me animó a seguir estudiando", ha explicado el estudiante de Derecho.

Para la madre SOS, es "muy importante" tener en cuenta a la familia biológica de los niños y tener un "trato cordial y no distante". "A lo largo de los años he intentado tener un trato cercano con las familias. Los niños vienen de distintas situaciones familiares y necesitan atención, cariño, un buenos días por la mañana y que les pregunten qué tal el día", ha indicado.

Cuando cumplen los 18 años, entran en el Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS, en el que se les apoya y se les beca para que sigan estudiando y puedan compartir piso. "No porque cumplas 18 años eres adulto, con 18 años no estás preparado para enfrentarte a lo que te espera fuera. Hacemos un seguimiento de los chicos y seguimos en contacto con ellos", ha asegurado María José.

"Una de las chicas me dijo que gracias a Aldeas sabía lo que era vivir en familia y otro me dijo que gracias a Aldeas no había terminado como otros chicos de su barrio, metido en problemas y sin futuro", ha apuntado la educadora.

Por último, ha señalado que "muchos" de los que estaban en el hogar "no habían tenido nunca" una celebración de cumpleaños, porque en su casa "no podían hacer una fiesta", o "no habían tenido nunca un juguete de Reyes Mayos". "Hay que darles confianza y que vean que realmente estás ahí. Hay que crear un clima en el que se sientan cómodos, seguros y poco a poco van saliendo sus problemas, no hace falta preguntarles", ha concluido.