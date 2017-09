Irma baja a categoría 4 y tras pasar por Cuba y Bahamas llegará a EEUU para pasar a la historia por su tamaño y duración

El huracán Irma ha rebajado su intensidad de categoría 5, el máximo, a categoría 4, y tras su paso por Cuba y Bahamas en las próximas horas, llegará a la Península de Florida en Miami (Estados Unidos) el domingo donde empezará a debilitarse, aunque "todo apunta a que Irma pasará a la historia" tanto por su tamaño como por su duración, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, de acuerdo con la escala de Saffir-Simpson, Irma ha bajado a categoría 4 porque a pesar de que tiene vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora, frente a los 285 de este jueves, parece que en las próximas horas podría reducir su intensidad aunque Montero no descarta que entre este viernes y sábado vuelva a recuperar puntualmente la categoría 5 ya que "está fluctuando" entre ambos niveles.

Sobre los efectos potenciales, el portavoz considera que "todo apunta a que este huracán Irma "pasará a la historia", no por su categoría sino por su tamaño y el número de días con nivel 5.

Del mismo modo, ha recordado que en este momento en la zona evolucionan también los huracanes Katia y José que "no son muy importantes" y que de no ser por su coincidencia en el tiempo con Irma, "no hubieran tenido casi repercusión".