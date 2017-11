Investigadores españoles desarrollan una nueva técnica que detecta el queratocono, una enfermedad de la córnea

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han desarrollado una nueva técnica que detecta el queratocono, una enfermedad de la córnea que consiste en un adelgazamiento y deformación del tejido corneal.

La nueva técnica de detección del queratocono está basada en un análisis volumétrico de la córnea a partir de unos puntos singulares. Los actuales índices volumétricos presentan dos problemas: por un lado no son muy sensibles a la detección de los casos incipientes del queratocono porque no están definidos localmente en la región primaria de desarrollo de las anomalías estructurales, y por otro lado no registran la descompensación geométrica impulsada por la asimetría presente durante la progresión de la enfermedad.