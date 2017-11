Investigadas 62 personas en 11 provincias en un fraude por cobros indebidos de pensiones

Lo defraudado asciende a casi dos millones de euros y el operativo se salda con 19 implicados

La Policía ha explicado, además, que en ciertos expedientes los causantes de la actividad delictiva se encontraban ya fallecidos, "por lo que si bien se dio cuenta al juzgado, no se ha podido tomar declaración a ningún responsable".

Entre las motivaciones más comunes se incluye, relata la Policía, la de no saber que no tenían derecho a seguir percibiendo ese dinero, que se lo habían dicho a la entidad bancaria pero como seguían cobrándolo hacían el uso del mismo, así como que "la vida está muy mal y su dinero legal no llegaba para poder mantenerse en el día a día".