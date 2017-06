Instituciones de la Iglesia piden ver a los migrantes y refugiados como una "oportunidad" y no con "miedo" y recuerdan a los países ricos su "responsabilidad" en muchas de las causas que provocan esta migración forzosa. Así lo manifiestan en una declaración ecuménica por el Día Mundial del Refugiado 2017.

También la suscriben: ACT Alliance, Anglican Alliance, Catholic Charities USA, Dominicans for Justice and Peace, International Union of Superior Generals (UISG), Franciscans International, Lutheran World Federation, Pax Christi International, Scalabrinian Missionaries, Scalabrini International Migration Network (SIMN), Talitha Kum Worldwide Network of Religious Life against Trafficking in Persons, Union of Superior Generals (USG), Vivat International, Voices of Faith y World Union of Catholic Women's Organizations (WUCWO).