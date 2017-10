Inspectores de educación avisan de la dificultad de realizar su labor en Cataluña

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha advertido de la dificultad para llevar a cabo su labor en Cataluña en estos momentos, como consecuencia de la crisis política que vive la comunidad autónoma, y a la espera de que el Senado decida si aplicar o no el artículo 155 de la Constitución Española.

"Ahora mismo, lógicamente, es Cataluña. Está claro", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, el responsable de Comunicación y portavoz del sindicato, Javier Fernández Franco, al ser preguntado sobre en qué región encuentran más dificultad para trabajar los inspectores en la actualidad. "Quejas explícitas no hemos tenido", ha aclarado.

"La meritocracia brilla por su ausencia. La mayoría de los puestos de dirección son designados a dedo. No hay carrera, no hay concurso de méritos, no hay criterios de cualificación", ha subrayado, para después reclamar "menos injerencia política" porque la falta de independencia es "un problema serio" de la inspección en "todas" las comunidades.