Imán de la cárcel de Zuera (Zaragoza) atribuye su cese a una "mala" explicación" y "mala interpretación" de sus palabras

El imán de la cárcel de Zuera (Zaragoza), Fawad Nahhas, ha aclarado este lunes, 11 de septiembre, que se han malinterpretado sus palabras sobre las misiones españolas en países árabes, pronunciadas en la prisión zaragozana el pasado 25 de agosto, una semana después de los atentados de Cataluña.

"No sé si son palabras de la prensa o de otra fuente pero es mala interpretación por parte de quien filtró esta noticia", ha repetido Nahhas, que precisa que el mensaje que quería dar en el momento en que daba su charla a los presos era: "condenar el terrorismo en todas sus formas, ese es el mensaje global mío". De hecho, ha precisado que las misiones internacionales de España tienen su "apoyo" cuando estas luchan contra el terrorismo de Daesh. "No lo pongo en cuestión", añade.

"En ningún momento he justificado el terrorismo ni por activa ni por pasiva. En ningún momento ha habido algún tipo de apología a la violencia o al terrorismo", ha afirmado el imán en una rueda de prensa convocada para aclarar lo sucedido, y en la que ha estado acompañado por el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, que ha mostrado su apoyo al imán en nombre de la institución. "Ha dejado mal sabor de boca en todos los musulmanes españoles", ha indicado Tatary sobre estos hechos.

Para demostrar su postura contra el terrorismo, Fawad Nahhas ha apuntado que accederá a intervenir en medios de comunicación, para mostrar "toda su indignación sobre los actos terroristas, para no dejar dudas sobre la no vinculación del terrorismo con las misiones internacionales españolas, las cuales van en índole de paz".

Igualmente, ha reiterado que sus charlas son en castellano, es decir, son "transparentes porque no hay nada que ocultar" y ha apuntado que su postura en este tema es "clara". "Yo digo y siempre repito, condeno cualquier tipo de terrorismo, venga de donde venga", insiste.

Preguntado sobre si se arrepiente de haber mencionado a estas misiones, Nahhas ha dicho que "no tiene que ver nada con este asunto" y que su labor es de orientador para difundir los valores del Islam a los presos. "Si hubieran notado alguna cosa de mí, ya lo hubieran tenido en cuenta y hubieran tomado medidas", apostilla.

Sobre el cese por supuestamente relacionar el terrorismo con las misiones españolas internacionales en países árabes, Fawad Nahhas subraya que aún desconoce el motivo. "En primer momento y hasta ahora, no sé el motivo del cese, me he enterado del cese a través de los medios de comunicación", afirma el imán.