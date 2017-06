El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern "vibran cuando hablan del referéndum y la independencia" y, por el contrario, no tienen el mismo nervio ni intensidad a la hora de luchar contra al pobreza y en favor del progreso social.

Iceta ha señalado lo que considera carencias del Govern en políticas sociales: haber cerrado los comedores de los institutos públicos; haber permitido que aumentara la lista de espera para la prestación de dependencia y no haber revertido los recortes en la prestación de la Renta Mínima de Inserción.

El dirigente socialista ha lamentado que el Govern plantee la independencia como aquel instante mágico en que todo "se resolverá", y le ha advertido de que un Estado propio no es garantía de nada, recordando que está demostrado que tener la condición de país no significa que no haya pobreza en él.