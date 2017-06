Las empresas del Ibex 35 esgrimen compromisos de respeto de los derechos humanos, pero suspenden al informar sobre mecanismos concretos implantados para evitar vulneraciones de los derechos humanos y laborables es sus operaciones directas y a través de su cadena de producción y de sus relaciones comerciales, según se ha dado a conocer en la presentación del informe 'Los derechos humanos y los laborables en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35', elaborado por el Observatorio de RSC.

En la presentación, que ha corrido a cargo de la coordinadora del estudio, Elena Salgado, se ha puesto de relieve la calidad de la información que las principales empresas del selectivo de España publican en relación con estos aspectos. Para ello, ha explicado que se ha realizado un análisis de los diferentes documentos de las entidades, desde reglamentos, códigos de conducta y políticas, que luego han sido contrastadas con fuentes externas como sentencias judiciales o informes de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

A su vez, estas variables han sido trasladadas a una herramienta de análisis para evaluar la calidad de la información desde una perspectiva cualitativa, del cero a cuatro, siendo cero que la política no es pública, y cuatro, que la información es pública, cuenta con objetivos concretos y es revisada con cierta periodicidad.

Salgado ha hecho hincapié en que a pesar de que estas empresas proporcionan cierta información, ésta no es de calidad y no atiene a cuestiones específicas. Concretamente son once las empresas que aportan algún tipo de información sobre los procedimientos empleados para cumplir evitar y prevenir vulneraciones de los DDHH a través de sus actividades directas o indirectas.