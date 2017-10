IU acusa a al Gobierno de "dejar en un cajón" el plan contra la despoblación rural: "Sigue sin fondos y sin contenido"

La diputada de IU Eva García Sempere ha acusado a la ministra de Medio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso de "dejar en un cajón" la política contra la despoblación en el medio rural, que "sigue sin dotación presupuestaria y sin contenido".

"Ahora nos habla del Comisionado para el Reto Demográfico, hombre, originales no han sido. Pero es que no sólo no han sido originales, es que hablar ahora de que van hacer una estrategia, van a estudiar los datos y van a definir prioridades. Es cuanto menos insultante. Porque, además, este comisionado del reto demográfico nace con cero euros, no tiene partida en los PGE", ha respondido la parlamentaria de IU.