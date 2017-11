Una jueza de Hawaí ordena a un hombre escribir 144 elogios sobre su ex

La ex pareja de un hombre le puso una orden de alejamiento y le prohibieron ponerse en contacto con ella. Sin embargo, el varón de 30 años, le envió 144 mensajes desagradables en menos de tres horas. Como consecuencia, fue denunciado y la jueza le obligó a escribir elogios a su ex, una por cada mensaje.

Evidentemente, el ex de Young había solicitado una orden de alejamiento , que se emitió el 22 de febrero de 2017. Le dijeron que no se pusiera en contacto con ella, incluso por teléfono. Solo dos meses después, Young le envió a la mujer más de 100 mensajes de texto y llamadas .

"No sé si debería cortarte los dedos o quitarte el teléfono para que dejes de enviar mensajes de texto", le dijo Loo a Young. "Probablemente no deberías tener ni siquiera teléfono. Espero que ella haya cambiado su número". Finalmente, Young le dijo a la jueza que no volverá a comunicarse con su ex novia y continuará con su vida.