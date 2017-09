HM Hospitales crea una Unidad de Cirugía Refractiva en el Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles (Madrid)

HM Hospitales ha incorporado a su cartera asistencial una nueva Unidad de Cirugía Refractiva, ubicada en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles (Madrid), al cual complementa y amplía a la ya existente en el Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares.

En concreto, este nuevo servicio ofrece una cobertura oftalmológica "total" para poder prescindir de las gafas de una manera segura, rápida e indolora. "La cirugía refractiva no llega a 10 minutos ambos ojos y es una opción para ganar calidad de vida. Ponemos a disposición de nuestros pacientes la experiencia de ver el mundo sin la necesidad de un cristal o unas lentillas delante de sus ojos", ha comentado el director de la Unidad de Cirugía Refractiva del Hospital Universitario HM Puerta del Sur y jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital HM Vallés, Gonzalo Bernabéu.

En concreto, la unidad aborda todos los defectos de graduación, miopía, hipermetropía y astigmatismo, lo que provoca que el paciente pueda abandonar las gafas de manera permanente e inmediata. "En HM Hospitales podemos garantizar que cada uno de nuestros pacientes, recibirá la mejor información personalizada, sabiendo si es apto o no apto para cirugía láser ocular. Prácticamente todos los defectos de graduación son solucionables con cirugía refractiva, que es muy segura siempre que esté bien indicada. Ahí está la labor del médico a la hora de aconsejar lo mejor para cada uno de nuestros pacientes", ha apostillado Bernabéu.

No obstante, el doctor ha avisado de que también existen limitaciones. "En niños no se contempla actualmente. Generalizando, en personas más mayores, con edades superiores a 50-55 años, no suele realizarse cirugía refractiva por estar la presbicia ya muy establecida, y la posible aparición de cataratas en unos años que requiera una nueva cirugía", ha puntualizado, para recalcar que la cirugía refractiva es una herramienta "útil" para tratar a personas mayores que tras operarse de cataratas, con lente monofocal o multifocal, han quedado con un defecto de graduación que les sigue haciendo dependientes de gafas para ver bien.