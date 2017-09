La Guardia Civil acudió a la casa de los fallecidos de la Zarza pero los niños "no abrieron la puerta"

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha asegurado el miércoles que una patrulla de Calañas se dirigió a la casa donde vivían los cuatro menores cuya madre y su pareja fueron hallados muertos el pasado sábado en la citada vivienda ubicada en La Zarza --entidad local autónoma (ELA) perteneciente a Calañas-- como consecuencia de un suicidio por ingesta de medicamentos, según ha determinado la investigación, pero que los niños "no abrieron la puerta".

"Los niños les dijeron que si su madre no abría, porque estaba dormida, ellos tampoco iban a abrir, por lo que no pudieron comprobar si esta mujer estaba dormida o muerta" , ha señalado el coronel , a preguntas de los periodistas.

De igual manera, ha remarcado que los agentes "podrían haber ido posteriormente a la casa pero no se hizo o yo no tengo constancia de que se hiciera, no obstante lo vamos a comprobar".